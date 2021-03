Ort des Tages: Shell Austria GmbH Headquarter. Shell ist ein internationales Energieunternehmen mit Know-how in der Exploration, Produktion, Raffinerie und Vermarktung von Öl und Erdgas sowie in der Herstellung und Vermarktung von Chemikalien. Heute sorgen rund 100 Mitarbeiter unter anderem dafür, dass Tag für Tag mehr als 100.000 Kunden ihre Fahrzeuge an einer Shell Tankstelle in Österreich auftanken können, der Mineralölhandel mit Treibstoffen und Heizöl versorgt wird und Fluggesellschaften mit Luftkraftstoffen beliefert werden. Shell ist seit 1924 in Österreich vertreten. Heute wird das Geschäft der Shell in Österreich in der Shell Austria GmbH gebündelt. Sitz des Unternehmens ist Wien. Dieser und weitere Orte des Tages auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...