Gestoppte bzw. gedrehte Serien: ATX -0,74% auf 3153,33, davor 7 Tage im Plus (3,07% Zuwachs von 3082,5 auf 3176,99), ATX Prime -0,72% auf 1601,43, davor 7 Tage im Plus (3,23% Zuwachs von 1562,56 auf 1613,03), ATX TR -0,74% auf 6203,35, davor 7 Tage im Plus (3,13% Zuwachs von 6060,1 auf 6249,9), EVN -2,3% auf 18,66, davor 7 Tage im Plus (8,77% Zuwachs von 17,56 auf 19,1), RHI Magnesita +0,22% auf 46,2, davor 5 Tage im Minus (-7,8% Verlust von 50 auf 46,1), S Immo -0,71% auf 19,56, davor 4 Tage im Plus (12,31% Zuwachs von 17,54 auf 19,7), Palfinger +1,1% auf 32,15, davor 4 Tage im Minus (-2,75% Verlust von 32,7 auf 31,8), Uniqa -0,15% auf 6,55, davor 3 Tage im Plus (2,02% Zuwachs von 6,43 auf 6,56). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: Eyemaxx ...

