Zu Ende ging die Gewinnserie für die heimische Börse, der ATX musste gestern eine Einbuße von 0,7% hinnehmen. Belastung für das Börsenbarometer kam vor allem von den starken Verlusten von Verbund, der Stromhersteller hatte am Morgen Ergebnisse vorgelegt, es wurde im abgelaufenen Jahr zwar mehr verdient, allerding erwartet man für 2021 einen Gewinnrückgang. Erwartet wird ein operatives Ergebnis zwischen 1,08 und 1,30 Milliarden Euro sowie ein Nettogewinn von rund 450 bis 590 Millionen Euro, 2020 lag der operative Gewinn bei 1,293 Milliarden Euro und der Nettogewinn bei 631 Millionen Euro, in Summe liess diese Nachricht den Titel um 7,9% nach unten rutschen. Auch der Branchenkollege EVN wurde dadurch in Mitleidenschaft gezogen und musste 2,3% tiefer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...