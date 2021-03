Die Covid-19-Pandemie hat laut OeNB mit dem Inkrafttreten des ersten Lockdowns am 16. März 2020 zum tiefsten und abruptesten Konjunktureinbruch der Nachkriegsgeschichte in Österreich geführt. Die Ergebnisse des wöchentlichen BIP-Indikators der OeNB zeigen, dass zwischen 16. März 2020 und 14. März 2021 die Wirtschaftsleistung in Österreich durchschnittlich rund 8,5 Prozent unter jener im Vergleichszeitraums des Vorjahres lag. Unter Berücksichtigung eines Trendwachstums von 1,25 Prozent kumulieren sich die BIP-Verluste auf rund 40 Mrd Euro, d.h. die Summe der Wertschöpfung lag 40 Mrd. Euro unter jenem Wert, der ohne Auftreten der Krise zu erwarten gewesen wäre.

Den vollständigen Artikel lesen ...