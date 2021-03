Heute im http://www.boerse-social.com/gabb . "Um 11:42 liegt der ATX TR mit +0.59 Prozent im Plus bei 6240 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind RBI mit +2.38% auf 18.675 Euro, dahinter Addiko Bank mit +1.64% auf 13.03 Euro und Polytec Group mit +1.61% auf 10.09 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14766 (+1.16%, Ultimo 2020: 13719)." Polytec könnte heute also erstmals seit 2.5.2019 zweistellig schliessen. Dazu ein Foto aus dem Homeoffice von Paul Rettenbacher (IR Polytec) in Bad Ischl. Bitte weitersagen: https://www.boerse-social.com/gabb.

