Heute ist der erste Handelstag der XB Systems AG, einem Anbieter von Online-Wetten, E-Sports und Gaming-Daten, im direct market plus der Wiener Börse. Die Aktie notiert am Vormittag 33 Prozent im Plus. Auch die Vantage Towers-Aktie, die ihr Debüt in Frankfurt feiert, kann ab heute auch an der Wiener Börse, im internationalen Segment global markets, gehandelt werden. Zum Handelsstart an der Deutschen Börse notierten die Aktien bei 24,80 Euro. Der Ausgabepreis lag bei 24,00 Euro. Vantage Towers, die Funkturm-Sparte von Vodafone. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.03.)

Den vollständigen Artikel lesen ...