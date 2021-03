Danfoss nutzt die ISH digital vom 22.-26. März 2021 zur Vorstellung seines Lösungsangebots für einen grünen Neustart in der Gebäude-technik. Im Mittelpunkt stehen dabei intelligente Systeme zur effizienzoptimierten Heizungs- und Gebäudesteuerung sowie für den Anschluss an eine streng bedarfsorien-tierte Fernwärmeversorgung. Weitere Schwerpunkte sind Wege zur Umsetzung eines förderrichtlinienkonformen hydraulischen Abgleichs sowie einer legionellenfreien Trinkwarmwasserversorgung. Abgerundet wird der virtuelle Messeauftritt durch die Vorstel-lung von Schulungs- und Weiterbildungs-programmen. Am Messedonnerstag (25.03.) gibt es überdies im Rahmen der ISH Web Sessions einen Online-Vortrag von Bernd Scheithauer zum Thema "Die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude - endlich mit Systemgedanke!". Der Livestream findet von 9:00 bis 9:30 Uhr statt.

Im Bereich Wohnbau können sich Interessenten auf der ISH digital ausführlich über Danfoss Smart Heating Lösungen wie das cloudbasierte Danfoss Ally System für Heizkörperanlagen und Fußbodenheizungen und die intelligente "DEVIreg" Steuerung für elektrische Fußboden- und Rohrbegleitheizungen informieren. Ebenfalls Kernthema sind die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...