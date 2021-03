Die aktuell längste Serie: Lockheed Martin mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 5.51%) - die längste Serie dieses Jahr: Twitter 11 Tage (Performance: 46.37%). Tagesgewinner war am Donnerstag Ibu-Tec mit 10,00% auf 46,20 (193% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 14,36%) vor Sartorius mit 8,17% auf 439,60 (150% Vol.; 1W 7,90%) und Home24 mit 5,91% auf 18,75 (148% Vol.; 1W 9,84%). Die Tagesverlierer: Mologen mit -11,11% auf 0,04 (108% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,00%), Nikola mit -9,82% auf 14,78 (96% Vol.; 1W -13,54%), Cree mit -9,42% auf 105,42 (90% Vol.; 1W -5,16%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Microsoft (16082,22 Mio.), Advanced Micro Devices, Inc. (7973,94) und Nvidia (7485,62). Umsatzausreisser nach oben ...

