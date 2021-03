Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Freitag den Rückwärtsgang einlegen. Den negativen Vorgaben von der Wall Street und den Märkten in Fernost werde sich die Schweiz wohl anschliessen, heisst es am Markt. In den USA stiegen am Donnerstag die Anleiherenditen weiter, was vor allem den Technologiewerten zu schaffen ...

