Der Immobilien-Investor Aggregate Holdings, der am 20. Jänner 2021 bekanntgegeben hat, den Erwerb einer Beteiligung an der CA Immobilien einschließlich der Legung eines möglichen Teilangebots für die Aktien an der CA Immo, zu erwägen, hat nun eine Frist verstreichen lassen und darf laut Übernahmekommission für die Dauer von einem Jahr kein Angebot für die Beteiligungspapiere der CA Immo abgeben.

Den vollständigen Artikel lesen ...