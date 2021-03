Nachdem die Fusion von PSA und FCA abgeschlossen ist, hat Stellantis ein neues Zentrum für die Aktivitäten in Deutschland auserkoren. Die Marken von Fiat Chrysler Automobiles werden dafür mit ihrem Geschäftssitz nach Rüsselsheim umziehen. Stellantis wird sein Deutschland-Geschäft in Rüsselsheim am Main bündeln. Geschäftsführung und Aufsichtsrat von FCA Germany haben den Umzug aus Frankfurt beschlossen und schließen sich damit den Marken Peugeot, Citroen und DS am Hauptsitz der Marke Opel an. "Diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...