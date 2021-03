Erstmals überhaupt wendet sich die Thyssenkrupp Rasselstein GmbH, Deutschlands einziger Hersteller von Weißblech, ab diesem Frühjahr speziell an Verbraucher, um über die Recyclingfähigkeit und Nachhaltigkeit von Weißblech aufzuklären. Die hierfür eingerichtete Internetplattform "www.weissblech-kommt-weiter.de" ist "live" gegangen. Die Zielgruppe sind deutschsprachige Konsumenten. "Leider ist das Wissen der Verbraucher über die Kreislauffähigkeit und das Recycling von Weißblech noch zu gering. Dies hatte eine repräsentative Umfrage von YouGov ergeben, die wir im Vorfeld in Deutschland in Auftrag ...

