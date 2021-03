Varta AG -1.32% JTsmartinvest (MEGAGRST): Ausbruch dank neuer Elektromobilitäts-Fantasie! Die Varta Aktie präsentierte sich in den letzten Tagen sehr stark. Charttechnischer Ausbruch am 16.03. inklusive. Die erneute Ankündigung zur Errichtung einer Pilotanlage zur automatisierten Produktion von größeren Batterieformaten am Standort Ellwangen geben der Aktie frischen Wind. Interessant ist dabei, dass wohl vordergründig mit den großen deutschen Automobilherstellern über Lieferungen verhandelt wird. Varta könnte hier die große europäische Alternative zu den asiatischen Batterieherstellern werden. Sollte sich Varta hier durchsetzen, sind aus meiner Sicht langfristig deutlich höhere Kurse möglich. Varta ist die größte Position im MEGATREND Growth Stocks ...

