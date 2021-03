Bei AT&S kommt es zu einem Wechsel im Vorstand: Heinz Moitzi wird in den Ruhestand gehen. Die damit frei gewordene Stelle im Vierer-Vorstand der AT&S wird per 1. Juni 2021 mit Peter Schneider besetzt. Schneider ist seit September 2020 Director Global Sales und damit verantwortlich für die globalen Markt- und Kundenagenden.AT&S ( Akt. Indikation: 25,85 /25,90, -1,24%) Die Vienna Insurance Group hat eine Senior-Nachhaltigkeitsanleihe im Volumen von 500 Mio. Euro bei institutionellen Investoren im In- und Ausland platziert. Die Rückzahlung ist nach Ablauf von 15 Jahren vorgesehen. Der Kupon beträgt 1,00 Prozent pro Jahr.VIG ( Akt. Indikation: 23,65 /23,80, 0,32%) Die Citi-Analysten stufen die Addiko Bank mit "Buy" und Kursziel 14,40 Euro ein. Die Commerzbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...