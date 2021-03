Der Immobilien-Investor Aggregate Holdings, der am 20. Jänner 2021 bekanntgegeben hat, den Erwerb einer Beteiligung an der CA Immobilien einschließlich der Legung eines möglichen Teilangebots für die Aktien an der CA Immo, zu erwägen, hat nun eine Frist verstreichen lassen und darf laut Übernahmekommission für die Dauer von einem Jahr kein Angebot für die Beteiligungspapiere der CA Immo abgeben. Die Analysten der Baader Bank sind weiter bullish auf ihren Top-Pick Semperit. Sie bestätigen die Kauf-Empfehlung und erhöhen das Kursziel von 35,0 auf 45,0 Euro. Raiffeisen Research reduziert OMV von "Kaufen" auf "Halten", erhöht aber das Kursziel von 31,0 auf 46,0 Euro. (Der Input von BSNgine für den http://www.boerse-social.com/gabb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...