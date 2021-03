20.03.2021 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX hantelte sich mit einem zarten Plus von 0,6% diese Woche weiter nach oben. Stark gesucht waren international neben Automobil- die Finanzwerte infolge gestiegener Renditen. In Österreich zogen vor allem die BAWAG und die Erste Group an. Das größte Kursplus verbuchte jedoch die Semperit-Aktie mit + 25% nach Rekordergebnissen und einem sehr starken Ausblick 2021. Von den etlichen Zahlenupdates diese Woche, sorgte die Semperit-Aktie für die größte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...