Das österreichisch/französische Impfstoff-Unternehmen Valneva wird in zwei Indizes aufgenommen. Nach der jüngsten vierteljährlichen Überprüfung des Euronext Paris Indices Committee kommt die Aktie in die Indizes SBF 120 und CAC Mid 60. Der SBF 120-Index ist einer der Flaggschiff-Indizes der Pariser Börse und besteht aus den 120 besten Aktien, die sowohl in Bezug auf die Liquidität als auch in Bezug auf die Marktkapitalisierung an der Euronext Paris notiert sind. Der CAC Mid 60 Index umfasst 60 Unternehmen von nationaler und europäischer Bedeutung und repräsentiert die 60 größten französischen Aktien nach dem CAC 40 und dem CAC Next 20. David Lawrence, amtierender Finanzvorstand von Valneva: "Das ist eine klare ...

