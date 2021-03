In der zweiten Reihe ergeben sich naturgemäß Trading-Chancen mit noch größerem Potenzial. Hier ist die Aktie des Batterieherstellers Varta ein Wert, den ich immer wieder handele. Die Story dahinter ist gerade in Zeiten von Tesla und dem Elektrofahrzeug generell attraktiv, was sich auch in der Kursentwicklung der Aktie widerspiegelt. Nun löst sich die Aktie gerade aus einem Supportbereich nach oben, was mir hier eine Einstiegsgelegenheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...