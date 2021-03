Andritz hat ein komplettes kontinuierlich betriebenes Niedrigkonsistenz-Auflösesystem bei Papeleira Coreboard, Portugal, erfolgreich in Betrieb genommen. Papeleira Coreboard verarbeitet täglich bis zu 300 Tonnen LOCC (Local Old Corrugated Containers) mit einem Rejektanteil von bis zu 10% zur Herstellung verschiedener Arten von Hülsenkarton. Das Unternehmen ist Teil der Arteche Paper Holding und stellt Papier, Faserstoff und Karton auf Basis von 100% Recycling-Papier und -Karton als Rohmaterial her.

Den vollständigen Artikel lesen ...