FedEx Corp 0.26% renditeman (HONEYMKR): Gap-Up mit Mega-Volumen ist nicht zu ignorieren. Position eröffnet. (22.03. 12:04) >> mehr comments zu FedEx Corp: www.boerse-social.com/launch/aktie/fedex_corp Volkswagen 11.76% TraderOnkel (AAABEST): Die Aktien von VW und Porsche ziehen auch in dieser Woche wieder an. Sollte hier wirklich die E-Mobility Story voll gespielt werden, ist die Aktie von VW immer noch ein Schnäppchen. Momentan scheint an der Börse fast alles möglich, wie die letzten Monate gezeigt haben, warum also nicht auch eine VW-Aktie bei 500 €? Dann wäre Volkswagen immer noch bei einem KUV von weniger als 2 bewertet, wohingegen bei Tesla aktuell eine Bewertung mit einem KUV von über 10 bezahlt wird. MfG ...

Den vollständigen Artikel lesen ...