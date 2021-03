So ist per 1. Mai 2021 Harald Reczek zum neuen Head of Investment Solutions und Sanjin Mohorovic per 1. Juli zum neun Leiter der Region Lateinamerika ernannt worden. Beide werden in ihrer neuen Funktion Mitglieder des Global Business Committees, wie EFG am Montag mitteilte.Harald Reczek, der 2020 als Stellvertretender ...

