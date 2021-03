Der Flughafen Wien gibt sich nach dem Vorschlag von Arbeitsminister Kocher zur Verlängerung der Corona Kurzarbeit bis Ende März 2022 erleichtert. "Der Vorstoß von Arbeitsminister Martin Kocher zur Verlängerung der Korona-Kurzarbeit bis März 2022 ist daher ein wichtige und beruhigende Nachricht für zehntausende Beschäftigte und ihre Familien, die um ihre berufliche Zukunft bangen", erklärte dazu der Vorstand der Flughafen Wien AG, Günther Ofner. "Um die bestmögliche Wirkung zu erzielen, ist ein in der detaillierten Ausgestaltung möglichst flexibles Modell notwendig, das sich primär am Ausmaß des Umsatzausfalls verglichen zu 2019 orientieren sollte. So könnte den jeweiligen Bedingungen im Einzelfall ...

