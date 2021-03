Verbund beabsichtigt die Platzierung eines nicht nachrangigen und unbesicherten Green and Sustainability-linked Bond. Der Erlös aus der Anleiheemission soll für die Erneuerung und Erweiterung eines bereits bestehenden Wasserkraftwerks, sowie für den Ausbau des Stromnetzes in Österreich verwendet werden, so das Unternehmen.Verbund ( Akt. Indikation: 59,65 /59,85, -0,17%) Das österreichisch/französische Impfstoff-Unternehmen Valneva wird in zwei Indizes aufgenommen. Nach der jüngsten vierteljährlichen Überprüfung des Euronext Paris Indices Committee kommt die Aktie in die Indizes SBF 120 und CAC Mid 60. Der SBF 120-Index ist einer der Flaggschiff-Indizes der Pariser Börse und besteht aus den 120 besten Aktien, die sowohl in Bezug ...

Den vollständigen Artikel lesen ...