OMV und BASF haben Ende 2020 die neue ISO C4 Anlage am OMV-Standort Burghausen in Betrieb genommen. Die Anlage, in die ein Investitions-Volumen von 64 Mio. Euro geflossen ist, erzeugt Isobuten, die für die Produktion von Klebstoffen, Schmiermitteln und sonstigen Chemikalien wie beispielsweise Anti-Oxidantien oder auch für die Herstellung von Vitamin C verwendet werden. (Der Input von BSNgine für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.03.)

