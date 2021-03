In der vergangenen Woche erlebten wir Phasen hoher Volatilität, als der US-Dollar Mitte der Woche, direkt nach Powells Rede, an Stärke verlor. Am nächsten Tag überraschte der USD jedoch, da er einen Teil der Verluste wieder aufholte. EURUSD wurde in den letzten Handelstagen seitwärts gehandelt. Wenn wir uns den H4-Chart genauer ansehen, können wir sehen, dass der Kurs immer noch unter dem Hauptwiderstand bei 1,200 bleibt und der EMA50 (blaue Linie) den Euro gegenüber dem US-Dollar immer noch unter ...

