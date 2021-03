Seit Jahren ist in Deutschland der per Bahn abgewickelte Transport von Abfällen stark rückläufig. Im Corona-Jahr 2020 erreichte der Schienen-Transport nun einen neuen Tiefpunkt, wie Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen. So wurden im letzten Jahr nur noch rund 10,0 Mio Tonnen Abfälle und Sekundärrohstoffe über die Schiene befördert. Im Vorjahr waren es 11,5 Mio Tonnen und in 2011 - zum Anfang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...