The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.03.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.03.2021



ISIN Name

KYG676931044 WEALTHKING INV. HD-,10

PLDADEL00039 DADELO (ALL.CERTS)ZY-,20

CA38077B1031 GOLDCORE RESOURCES LTD.

CA38154B2084 GOLDSTRIKE RESOURCES LTD

CA6034651050 MINEWORX TECHS LTD

CA74167D2041 PRIMO NUTRACEUTICALS

XS1918788842 OPDENERGY 18/24 FLR 144A

