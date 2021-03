Etwas schlechter als für das europäische Umfeld lief es gestern für den heimischen Markt, der ATX ging mit einem Abschlag von 0,5% aus dem Handel. Die Entlassung des türkischen Notenbankpräsidenten hatte auch Auswirkung auf eine heimische Aktie, das Cateringunternehmen Do& Co musste auf Grund der stark nachgebenden türkischen Währung um 4,1% tiefer schliessen. In Wien gab es auch Änderungen in der Zusammensetzung des Index, der frisch in den ATX aufgenommene Versorger EVN musste 1,9% nachgeben, Telekom Austria hingegen, die den Platz im heimischen Börsenbarometer verloren hatte, konnte sich um 1,5% verbessern. Bewegung bei einzelnen Titeln gab es durch frische Analystenkommentare, die Deutsche Bank reduzierte das Kursziel für ...

