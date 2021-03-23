BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 81 (77) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR TAKKT AUF 17 (13) EUR - 'BUY'CITIGROUP HEBT GEA GROUP AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 42 (29,90) EUR COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR BECHTLE AUF 168 (165) EUR - 'HOLD'JPMORGAN SENKT HAPAG-LLOYD AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ERHÖHT KURSZIEL AUF 111,59 (101,71) EURMORGAN STANLEY STARTET SHOP APOTHEKE MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 230 EURUBS HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 79 (73) EUR - 'BUY' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 55 (54) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT JCDECAUX AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 28 (18) EURGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 30 (27) EUR - 'BUY'GOLDMAN STARTET SSAB MIT 'BUY' - ZIEL 48 SEKGOLDMAN STARTET VOESTALPINE MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 34 EURHSBC HEBT PRUDENTIAL AUF 'BUY' ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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