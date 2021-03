Am 7. und 8. Juli 2021 ist es soweit, dann startet der bereits 4. Packaging Summit. Damit Sie wissen, was und wer Sie in diesem Jahr erwartet, stellen wir Ihnen in Ihnen in den kommenden Wochen in loser Folge einige unserer Referenten vor. Den Anfang macht Dr. Dennis Bankmann, Senior Manager Circular Economy bei Henkel. 1. neue verpackung: Henkel Adhesive Technologies ist Mitglied von Initiativen wir Ceflex, Recyclass, 4evergreen und Celab, welche für eine Kreislaufwirtschaft in den verschiedenen Bereichen der Verpackungsindustrie eintreten. Welche Ziele haben Sie damit verbunden? Dr. Dennis Bankmann: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...