Der Engpass an Halbleitern sorgt bei AT&S für gute Geschäfte. "Der Impuls für das Wachstum kommt vom Covid-bedingten Digitalisierungsschub", sagte AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer in der FAZ. Es sei zu einem nennenswerten Anstieg des Datenverkehrs gekommen, was etwa die Nachfrage nach Substraten gestärkt habe. "Aufgrund dieser Entwicklungen gehen wir von künftig weiter wachsenden Märkten in allen unseren Geschäftsfeldern aus", so Gerstenmayer.

