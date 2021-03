Palfinger startet die erste, rund fünf Millionen Euro umfassende Ausbauphase des Forschungs- und Entwicklungsstandortes Köstendorf. "Unsere Strategie ist es, gemeinsam mit unseren Kunden ganzheitliche, zukunftsfähige Lösungen für ihre speziellen Herausforderungen zu entwickeln. Dafür fokussiert PALFINGER in Köstendorf auf die unverzichtbaren Customer Solutions", so CEO Andreas Klauser. Palfinger partizipiert an der 2020 beschlossenen Aufstockung der Covid-19 Investitionsprämie der Bundesregierung und investiert insgesamt rund 40 Millionen Euro in die Standortstärkung sowie in Ökologisierungs- und Digitalisierungsprojekte. Dazu zählen unter anderem der Ausbau des Standortes Lengau, das moderne Ausbildungszentrum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...