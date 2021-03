Die Aktien in Asien gaben am Dienstag nach und die Indizes der Wall Street verloren vorbörslich an Wert. Am Montag outperformte die Nasdaq mit einem Anstieg von 1,23%, da die Stabilisierung der Anleiherenditen für eine gewisse Erleichterung sorgte. Anleger befürchten, dass die hohen US-Ausgaben die Inflation wieder anheizen und eine straffere Geldpolitik erzwingen könnten. Nach einem siebenwöchigen Anstieg fällt die Rendite für 10-jährige US-Staatspapiere, doch die Anleiheauktionen in dieser Woche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...