Das BMW Group-Werk Leipzig kann auf drei Millionen Fahrzeuge zurückblicken, die im sächsischen Werk gefertigt wurden. Das Jubiläum belegt die Flexibilität im Powertrain, denn neben den klassischen Verbrennern hat dort auch der Elektroantrieb Tradition. 16 Jahre nach dem Start der Serienproduktion meldet der OEM den 3.000.000sten BMW made in Sachsen. Beim Jubiläumsfahrzeug handelt es sich um ein M240i Cabrio in Sunset Orange. Stolz zeigt man sich am Standort Leipzig auch auf die Elektrofahrzeuge, ...

