Im aktuellen Fondsjournal der 3 Banken Generali KAG holt Fondsmanager Michael Glück, der das Aktienprodukt "3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie" verwaltet, eine heimische Aktie, die sich zuletzt gut entwickelt hat, vor den Vorhang, und zwar Mayr-Melnhof. Er meint: "Eine kurstechnisch sehr erfreuliche Entwicklung zeigt sich aktuell bei dem im Bereich Recyclingkarton führenden Hersteller Mayr-Melnhof Karton. Mit dem Wechsel im Vorstand, neuer CEO ist Peter Oswald, wurde die Aktie sozusagen wachgeküsst. In den vergangenen Monaten wurden zwei Akquisitionen mit Kotkamills in Finnland und Kwidzyn in Polen bekanntgegeben, die den Frischfaserkartonbereich des Unternehmens stärken. Uns gefällt dieses Unternehmen vor allem wegen seines effizientem Kostenmanagements, den über viele ...

