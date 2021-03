Düsseldorf (awp/reu) - Der Heimwerker-Boom in der Corona-Pandemie lässt bei der Baumarktkette Hornbach die Kassen klingeln. "Der Bedarf an Renovierungen und Reparaturen ist spürbar gestiegen", sagte Konzernchef Erich Harsch am Dienstag. Der staatlich verordnete Rückzug in die eigenen vier Wände und vermehrtes Homeoffice ...

Den vollständigen Artikel lesen ...