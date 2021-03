(shareribs.com) New York 23.03.2021 - Der Spirituosenhersteller Diageo nimmt mehr Geld in die Hand, um seine Kapazitäten für alkoholische Fertiggetränke auszuweiten. Derweil will Coca-Cola die Übernahme des Abfüllers CC Amatil abschließen. Diageo setzt verstärkt auf neue Produktklassen, darunter sogenannte alkoholische Erfrischungsgetränke, die verzehrbereit sind. Das Unternehmen hat Investitionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...