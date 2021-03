Agrana wird doch nicht das bislang vom Unternehmen erwartete Gesamtjahres-EBIT 2020|21 in Höhe von zumindest 87,1 Mio. Euro erreichen. Nach vorläufiger Prüfung der Zahlen wird man im Geschäftsjahr 2020|21 ein vorläufiges Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) in Höhe von 78,7 Mio. Euro (Vorjahr: 87,1 Mio. Euro) erzielen, so das Unternehmen. Begründet wird das tiefere Ergebnis mit einer deutlich schwächeren operativen Performance im 4. Quartal 2020|21 sowie Einmaleffekten im Geschäftsbereich Fruchtzubereitungen. Die Umsatzerlöse der Gruppe werden mit rund 2.550 Mio. Euro höher als im Vorjahr liegen (2019|20: 2.480,7 Mio. Euro).

