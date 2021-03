Luzern (awp) - Der Führungswechsel beim Stahlhersteller Swiss Steel geht etwas rascher über die Bühne als ursprünglich gedacht. Frank Koch wird seinen Posten als CEO bereits am 1. Juli 2021 antreten, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der aktuelle CEO, Clemens Iller, wird die Gruppe per Ende Juni verlassen. Im Dezember ...

Den vollständigen Artikel lesen ...