Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag erneut zugelegt. Zwar belasteten die Corona-Verschärfungen in vielen Ländern die Stimmung, die Aussicht auf eine weiter lockere Geldpolitik der Notenbanken habe die Anleger aber weiter zu Aktien greifen lassen, hiess es am Markt. Der Leitindex SMI konnte zeitweise ...

