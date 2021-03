AR4 - AURELIUS Equity Opportunities plant Ausschüttung einer Dividende von 1,00 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2020EOAN - EON DIVIDENDE EU0,47/AKTIE; BIS 2023 BIS ZU +5% PRO JAHRSKB - KÖNIG & BAUER BESTÄTIGT AUSBLICK FÜR 2021N0EJ - NORMA ERWARTET ZWEISTELLIGES ORGANISCHES UMSATZWACHSTUM 2021 RAA - Rational verdient 2020 weniger als die Hälfte und senkt Dividende HFG - Der Berliner Kochbox-Versender Hellofresh baut eine eigene Auslieferung in Deutschland auf. "Unser Ziel ist es, bis zum dritten Quartal ein Drittel unserer Kunden in Deutschland selbst zu beliefern", sagte Vorstandschef Thomas Griesel. Erste Auslieferlager in sechs Städten in Deutschland und Österreich seien bereits in Betrieb, von denen aus Subunternehmer die Kunden beliefern. Bald sollten eigene Hellofresh- ...

