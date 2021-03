Die Veröffentlichung der vorläufigen PMIs für März waren die wichtigsten Veröffentlichungen für die heutige europäische Sitzung. Wie immer waren die Messwerte aus Frankreich und Deutschland die am meisten beachteten. Highlights der Berichte: Frankreich Verarbeitendes Gewerbe: 58,8 vs. 56,5 erwartet (56,5 vorher) Dienstleistungen: 47,8 vs. 45,5 erwartet (45,6 vorher) Deutschland Verarbeitendes Gewerbe: 66,6 vs. 60,8 erwartet (60,7 vorher) Dienstleistungen: 50,8 vs. 46,2 erwartet (45,7 vorher) ...

