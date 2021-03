Josef Feldhofer, Leiter Human Ressources Oesterreichische Kontrollbank AG Die OeKB Gruppe bietet einen bunten Mix an Dienstleistungen, der sich in der Fülle unserer verschiedenen Jobprofile widerspiegelt. Von den Services für die Exportwirtschaft, den Kapital- und Energiemarkt, den Lösungen für die Entwicklungsfinanzierung bis hin zur IT: Mit allen unseren Tätigkeiten leisten wir einen nachhaltigen Beitrag zum Wohlergehen von Wirtschaft und Gesellschaft. Purpose und Werte als Erfolgsfaktoren Unsere Arbeit ist also sinnstiftend, das ist ein ganz großer Motivator. Und wir legen höchsten Wert auf ein wertschätzendes Arbeitsklima mit den Kernwerten Verantwortung, Vertrauen, Leidenschaft, Neugierde und Augenhöhe. Entscheidungskompetenzen sind ...

