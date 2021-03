Sarah Männel, HR-Chefin UBM Development UBM Development entwickelt Immobilien für Europas Metropolen mit dem strategischen Fokus auf green. smart. and more. Die UBM zeichnet sich durch ihre Kompetenz in den unterschiedlichen Fachbereichen aus. So braucht es bei uns - neben der technischen Expertise im Development - vor allem Finanzexperten um unsere Immobilienprojekte zum Erfolg zu bringen. Denn bevor mit dem Bau einer Immobilie begonnen werden kann, müssen grundlegende Entscheidungen getroffen werden - vom Ankauf über die Planung und Finanzierung bis hin zum Exit. Durch die steigende Nachfrage nach grünen Investments, rückt bei UBM auch das Thema Nachhaltigkeit bei unseren Finanzierungen immer stärker in den Fokus (Stichwort: ESG Rating ...

Den vollständigen Artikel lesen ...