Stefan Haderer, Head of HR Erste Asset Management Was macht Arbeiten in der Erste AM Gruppe aus? Menschen sind der Schlüssel zum Erfolg als Asset Manager. Als Marktführer haben wir einen hohen Qualitätsanspruch an unsere Kolleginnen und Kollegen. Wir sind ständig auf der Suche nach Talenten, die uns helfen als Organisation zu wachsen und unsere führende Stellung zu stärken und auszubauen. Zukunftsthemen wie Real Estate, Private Markets und ESG sind derzeit besonders gefragt. Vielfalt. Während Vielfalt bei den Aufgaben im Asset Management selbstverständlich ist, ist der Anteil an Frauen im Fondsmanagement nicht dort wo wir sein wollen. Wir haben das Ziel einen ausgeglichenen Anteil an Frauen und Männern in den verschiedenen Bereichen und ...

