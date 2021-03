Helmut Fleischmann, CEO Wir sind ein weltweit agierender österreichischer IT Konzern mit über 300 Kolleginnen und Kollegen in 8 Ländern auf 3 Kontinenten. Mit 6 Standorten in Deutschland und Österreich gehören wir zu den führenden Anbietern im deutschsprachigen Raum. Wir begleiten Großunternehmen und den Mittelstand mit IT Beratung und Technologie-Services bei der digitalen Transformation. Weltweit mehr als 200 zufriedene Kunden sowie führende Analysten bestätigen: mit unseren Softwarelösungen im Bereich Lizenz- und Berechtigungsmanagement gehören wir zu den international führenden Anbietern. Dabei berufen wir uns auf über 40 erfolgreiche Jahre am Markt. Für uns zählen Neugier, Leistungsbereitschaft und der ...

