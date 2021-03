Barbara Hohl, Head of VIG Human Resources Vienna Insurance Group - krisenfest in schwierigen Zeiten Die Covid-19 Pandemie hat uns alle vor eine neue Herausforderung gestellt. Durch ein effizientes Krisenmanagement und unserem starken Zusammenhalt ist es uns nicht nur gelungen, den Geschäftsbetrieb ungestört aufrechtzuerhalten, wir konnten auch im Geschäftsverlauf ein sehr solides Ergebnis erzielen. Unserem Anspruch, ein stabiler und verlässlicher Partner zu sein, werden wir auch in Ausnahmesituationen mehr als gerecht. Wir freuen uns daher auf Ihre Bewerbung! Virtuelle Recruiting Gespräche und virtuelles Onboarding ermöglichen reibungslose Besetzungen. Wir bieten Menschen, die gerne im Versicherungsbereich und in der Zukunftsregion CEE arbeiten ...

