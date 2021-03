Dazu wollen die am Forschungsprojekt Intelligent Reliability 4.0 beteiligten Unternehmen und Forschungsinstitute die Zuverlässigkeit elektronischer Systeme entlang der gesamten Wertschöpfungskette optimieren - vom Wafer über den Chip und sein Package bis hin zum kompletten System. Sie alle wollen dazu beitragen, dass besonders große Zuverlässigkeit ein zentraler Bestandteil von Elektronik ‚Made in Europe' wird. Das Projekt gliedert sich in acht Arbeitspakete, die sich mit Aspekten wie Anforderungen, theoretische Grundlagen, Materialien und Testverfahren bis hin zu Pilotanwendungen beschäftigen. ...

