Die TNOTE stieg am Mittwoch und prallte am lokalen Swing-Level bei 132,25 ab. Die Nasdaq steigt am Mittwoch vorbörslich und nähert sich im Stundenchart dem Double-Top, das gestern im Intraday-Handel durch das zweite Hoch bei 13.170 Punkten ausgebildet wurde. Am Dienstag schloss der Index leicht im Minus, konnte jedoch zweimal den zuvor im Tageschart zurückeroberten EMA50, der mit der runden Marke von 13.000 Punkten übereinstimmt, verteidigen. Die Renditen fielen für einen dritten Tag, nachdem Fed-Chef ...

Den vollständigen Artikel lesen ...