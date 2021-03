Der Dienstleister Rentschler Biopharma und das Biotech-Unternehmen Leukocare nutzen gemeinsam Strukturen des US-Standorts von Rentschler. Die Unternehmen feiern damit auch das vierjährige Bestehen ihrer Allianz für biopharmazeutische Entwicklung. Durch die von Leukocare eröffneten Entwicklungslabore in den Räumlichkeiten von Rentschler Biopharma im Großraum Boston können die beiden Unternehmen nun sowohl in den USA als auch in Europa eng und nahtlos zusammenarbeiten. Mit ihrer 2017 begonnenen Zusammenarbeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...